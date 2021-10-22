Рим, 22 октября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Таксисты Италии в пятницу, 22 октября, провели общенациональную забастовку. Участие в ней приняли, по данным профсоюзов, около 80% всех таксистов.

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Забастовка коснулась в том числе и основных аэропортов страны, включая миланские и римские.

Часть протестующих передали свои требования в министерство экономического развития: профсоюзы ждут скорейшего утверждения обновленных норм работы отрасли, прежде всего — защиты от действий агрегаторов.