Вашингтон, 22 октября, 2021, 21:36 — ИА Регнум. Финансовая поддержка объёмом свыше $562 млн будет предоставлена американским компаниям, производящим расходные материалы для тестов на коронавирус, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS).

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«HHS совместно с Министерством обороны выделила более 562 миллионов долларов десяти компаниям, чтобы поддержать производство таких расходных материалов как наконечники для пипеток, защитные упаковки, тампоны и реагенты, используемые для систем обнаружения вируса в образцах», — указано в сообщении.

В HHS считают, что такие действия укрепят цепочку поставок тестов на коронавирус и повысят уровень их доступности для граждан США.

Ранее администрация Белого дома заявляла о планах в четыре раза увеличить экспресс-тестирование на коронавирус среди населения США и направить на эти цели порядка $3 млрд.