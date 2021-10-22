Вашингтон, 22 октября, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Во время предстоящей трансляции PlayStation State of Play могут показать новые кадры игры Final Fantasy XVI. Об этом 22 октября сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Игра Final Fantasy XVI

Поклонники франшизы обратили внимание, что ещё до анонса State of Play PlayStation обновила страницу проекта игры на своём сайте. Автор статьи отметил, что время для выдачи новой порции информации о Final Fantasy XVI вполне подходящее: во-первых, игру анонсировали на мероприятии PlayStation еще в 2020 году, а во-вторых, она станет временным эксклюзивом PlayStation 5, а значит есть вероятность, что Square Enix будет рассказывать новости о проекте в рамках ключевых трансляций платформы.

Напомним, пока Square Enix не назвала даже примерные сроки релиза Final Fantasy XVI. Разработкой игры руководит геймдизайнер Хироси Такай, Наоки Ёсида выступает в качестве продюсера.