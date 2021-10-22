Рим, 22 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Хакерская группировка проникла во внутренние сети итальянского Авторского общества и получила доступ к значительному объему личных данных известных деятелей искусств, передают национальные СМИ в пятницу, 22 октября.

Fryta 73 Аль Бано

Речь идет, в частности, о данных паспортов и водительских прав, о финансовых документах, включая данные о банковских счетах и кредитных карт.

За добровольный отказ от незаконного использования всех этих данных хакеры требуют 500 тысяч долларов. Отмечается, что среди тех, чьи данные попали к злоумышленникам — известный певец Аль Бано.