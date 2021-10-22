Рамалла , 22 октября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Компания PayPal Holdings Inc подвергает дискриминации палестинцев, проживающих на Западном берегу и в секторе Газа, не позволяя им привязать свои банковские счета к своей платформе цифровых платежей.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия В цифровом мире

Об этом 22 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

По утверждению заявивших о дискриминации палестинских предпринимателей, не имея возможности использовать PayPal для получения денежных переводов они постоянно теряют клиентов и партнеров.

«Палестинцы по-прежнему не имеют необходимого доступа к финансовым рынкам для улучшения своего экономического положения», — говорится в отчете палестинских правозащитников.

«Остается неясным, почему PayPal неохотно предлагает свои услуги палестинцам, имеющим банковские счета на Западном берегу и в секторе Газа, поскольку это может быть для PayPal четким способом поддержки экономического развития и равенства в Палестине», — поясняется в отчете.

Компания PayPal пока не даёт официальных комментариев по поводу этих обвинений.