Подгорица, 22 октября, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Бизнесмен Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории и отпущен на свободу в Подгорице. Об этом гостелевидению RTCG сообщил его адвокат Милош Вуксанович.

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Российская сторона ранее готовила запрос об экстрадиции Тельмана Исмаилова из Черногории в РФ.

Как сообщалоИА REGNUM, следствие в России считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей. Он известен как бывший директор Черкизовского рынка в Москве и один из богатейших российских бизнесменов. Задержали Исмаилова в Черногории 1 октября по запросу российских правоохранительных органов в Интерпол.