Рим, , 21:09 — REGNUM В Италии не будет продлено действие пенсионного «правила 100», пенсионный возраст будет увеличиваться, и это вернет страну к «нормальности», заявил в пятницу, 22 октября, премьер-министр Марио Драги.

Марио Драги EU2017EE Estonian Presidency

Он отметил, что всегда был противником снижения пенсионного возраста по «правилу 100». Следует быть «реалистичными», подчеркнул Драги.

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа — так называемое «правило 100».

Действие этой нормы прекратится в 2021 году. Основной вариант новой реформы — «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38).