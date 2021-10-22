Белград, , 21:13 — REGNUM Россия не признает решение правительства сепаратистского Косово признать двух российских дипломатов персонами нон-грата. Об это говорится в сообщении посольства России в Сербии, опубликованном 22 октября.

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«Мы не признаем независимость Косово, и тем самым не признаем «правительство» края и другие «структуры». Для нас никакие решения Приштины не имеют юридической силы. На основании Резолюции 1244 СБ ООН мы сотрудничаем с миссией UNMIK (миссия ООН в Косово — ИА REGNUM) по поводу данного вопроса», — заявили в посольстве радио Sputnik.Serbia.

В посольстве отметили, что попытки Приштины препятствовать деятельности дипломатов, аккредитованных UNMIK, абсолютно неприемлемы.

Напомним, что ранее президент сепаратистского Косово Вьоса Османи заявила, что два сотрудника представительства посольства Российской Федерации в Сербии признаны персонами нон-грата из-за «вредительской деятельности, которая угрожает национальной безопасности и конституционному порядку Республики Косово».