Киев, 22 октября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Украина намерена помочь Молдавии поставкой газа, сообщил 22 октября журналистам секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Он сказал, что украинское правительство будет рассматривать этот вопрос и поможет Молдавии, чтобы та смогла преодолеть кризис из-за дефицита газа. По словам Данилова, газ Украина даст «в пользование на определённый период, чтобы Молдавия потом его вернула».

Данилов «У нас есть определённые территории, которые питаются с территории Молдавии, поэтому мы должны помочь нашим друзьям и нашим соседям».

Комментируя эту инициативу, украинское издание «Страна» в своём телеграм-канале отмечает: «Это в тот момент, как в Украине ещё сидят без отопления миллионы людей».