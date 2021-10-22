Москва, 22 октября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Сильный ветер в Москве в пятницу, 22 октября, повалил более 50 деревьев и повредил 25 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана в Москве

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«Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 метра в секунду. По состоянию на 19:00, ветром повалено 52 дерева, повреждено 25 автомобилей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы в настоящее время ликвидируют последствия ураганного ветра, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции.

В комплексе городского хозяйства добавили, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер в столице сохранится предстоящей ночью и в течение завтрашнего дня, его порывы будут достигать 15 м/с.

Гражданам рекомендовано по возможности отказаться от прогулок, а при нахождении на улице быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.