Бишкек, 22 октября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Акылбек Жапаров во время бизнес-завтрака с руководителями коммерческих банков озвучил своё видение методов по выведению экономики Киргизии из «тени». Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 22 октября. По словам высокопоставленного чиновника, для этого нужна большая прозрачность, которой можно добиться за счёт увеличения доли безналичных платежей и расчетов.

Pxhere.com Теневая экономика

Глава кабинета министров отметил, что киргизские власти хотели бы, чтобы банкиры поддержали работу правительства по стимулированию роста безналичных расчетов.

«Например, в Казахстане сборы налогов увеличились благодаря приложению в телефоне одного из банков. Там даже за продукты на рынке люди стали расплачиваться через это приложение. Я думаю, что банки могут помочь с внедрением новых технологий», — подчеркнул Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время доля находящейся в «тени» экономики Киргизии составляет около четверти ВВП республики. Объем теневой экономики в стране достигает 145 млрд сомов (более 121 млрд рублей). Читайте также: Власти Киргизии хотят контролировать торговлю и услуги в Интернете