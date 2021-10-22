Бишкек, 22 октября 2021, 20:49 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров призывает руководителей сельских округов прекратить пытаться учить его тому, как правильно улучшать макроэкономику. Об этом он заявил на заседании республиканского совета глав органов местного самоуправления. По словам высокопоставленного чиновника, вместо этого им следовало бы подготовить конкретные предложения и проекты. Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей «Все мы стали мастерами давать советы и озвучивать свои мнения. Народ-то ладно, но почему и вы присоединяетесь? Не надо приходить ко мне и другим членам кабинета министров со своими советами», — возмутился глава правительства. Отметим, что Акылбек Жапаров ранее занимал должности министра экономики, министра финансов и министра экономического развития и торговли Киргизии в общей сложности в течение трёх лет и трёх месяцев. Читайте также: Власти Киргизии намерены лишить сельские округа госдотаций
«Выступление Путина на заседании клуба «Валдай» 21.10.2021»
«Перестаньте учить меня, как развивать макроэкономику» — киргизский премьер
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Киргизия — единственная страна в Туркестане, пережившая два вооруженных переворота и последовавшие за ними скандальные переделы собственности. В стране еще ни один глава правительства не проработал весь установленный законодательством срок, а передача президентских полномочий ненасильственным методом произошла только один раз. Все главы государств, кроме президента переходного периода, находятся либо в изгнании и заочно приговорены к тюрьме, либо подозреваются в нарушении закона.
Ключевым фактором политической жизни страны остается клановость — все ключевые решения принимаются родственниками или приближенными главы государства.
Киргизия — единственная страна в Туркестане, пережившая два вооруженных переворота и последовавшие за ними скандальные переделы собственности. В стране еще ни один глава правительства не проработал весь установленный законодательством срок, а передача президентских полномочий ненасильственным методом произошла только один раз. Все главы государств, кроме президента переходного периода, находятся либо в изгнании и заочно приговорены к тюрьме, либо подозреваются в нарушении закона.
Ключевым фактором политической жизни страны остается клановость — все ключевые решения принимаются родственниками или приближенными главы государства.