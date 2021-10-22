Бишкек, 22 октября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров призывает руководителей сельских округов прекратить пытаться учить его тому, как правильно улучшать макроэкономику. Об этом он заявил на заседании республиканского совета глав органов местного самоуправления. По словам высокопоставленного чиновника, вместо этого им следовало бы подготовить конкретные предложения и проекты. Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей «Все мы стали мастерами давать советы и озвучивать свои мнения. Народ-то ладно, но почему и вы присоединяетесь? Не надо приходить ко мне и другим членам кабинета министров со своими советами», — возмутился глава правительства. Отметим, что Акылбек Жапаров ранее занимал должности министра экономики, министра финансов и министра экономического развития и торговли Киргизии в общей сложности в течение трёх лет и трёх месяцев. Читайте также: Власти Киргизии намерены лишить сельские округа госдотаций