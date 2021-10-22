Москва, 22 октября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. Телефонный разговор в развитие встречи в Сочи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета состоялся 22 октября между главами МИД двух стран, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

«22 октября по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел Государства Израиль Яиром Лапидом», — говорится в сообщении.

В свете 30-летия восстановления полноформатных дипотношений России и Израиля Лавров и Лапид обсудили взаимную заинтересованность «в дальнейшем наращивании разнопланового взаимовыгодного сотрудничества» странами и оценили динамику двусторонних контактов на всех уровнях как «высокую».

Главы внешнеполитических ведомств обсудили важные геополитические и региональные темы, в том числе ситуацию с ядерной сделкой с Ираном. Лавров и Лапид отметили, что очень важным для обеих стран является противодействие попыткам «переписать результаты Второй мировой войны, исказить историческую правду, включая трагедию Холокоста».