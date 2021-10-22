Нижневартовск, Югра, 22 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Мальчик, получивший в больнице Нижневартовска (ХМАО) ранение в голову при выстреле из травматического пистолета, играл с оружием. Об этом заявил главный врач окружной клинической больницы Денис Третьяков.

Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Ребёнок с оружием

«Состояние ребёнка тяжёлое. Для помощи ребёнку привлечены лучшие хирурги нашего региона. В больнице проводятся следственные мероприятия. Мы боремся за жизнь пациента. Родственнику, с которым он находился, оказана психологическая помощь», — прокомментировал ситуацию Денис Третьяков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2021 года около 16:00 (14:00 мск), десятилетний мальчик получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду. По факту возбуждено уголовное дело пп. «б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

По информации местных СМИ, дед приехал в больницу из Сургутского района, чтобы забрать своего внука, который в проходил в детском онкологическом отделении химиотерапию и готовился к выписке. Ребёнок достал травматический пистолет из сумки деда и выстрелил себе в голову.