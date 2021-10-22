Лондон, 22 октября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Депутаты парламента Британии получат охранников для обеспечения их безопасности в ходе встреч в избирательных округах, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По утверждению издания, депутатам предложат «обученных и аккредитованных» охранников.

Этому решению предшествовало выступление главы МВД страны Прити Пател, которая заявила, что уровень угрозы, с которой сталкиваются члены парламента, вырос до «существенного» по мнению Объединенного центра анализа терроризма.

Кроме того, в совместном письме депутатам глава МВД и спикер Палаты общин Линдси Хойл сообщили, что безопасности парламентариев угрожает «небольшое меньшинство враждебных лиц».

Кабинет министров Британии не разглядел какой-либо «конкретной или непосредственной угрозы» безопасности депутатов, однако призвал управление полиции по борьбе с терроризмом обеспечить «надлежащее реагирование на изменения в оперативной обстановке».

Британские парламентарии уже получили специальное охранное оборудование, включающее тревожные кнопки в офисах и аварийную сигнализацию в виде брелоков.

Что касается личных встреч с избирателями, то, если депутат решит продолжать встречи с ними, ему будет предоставлена охрана.

Проблема безопасности британских парламентариев стала активно обсуждаться после того, как 15 октября в графстве Эссекс во время встречи с избирателями был зарезан член Палаты общин от Консервативной партии Дэвид Эймесс.