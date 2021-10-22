Москва, 22 октября, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России дало разрешение на проведение одновременной вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 22 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие двух вакцин было изучено в доклинических исследованиях, которые показали отсутствие снижения иммуногенности обоих препаратов при их одновременном введении.

Напомним, ранее сегодня во Всемирной организации здравоохранения заявили, что проведённые исследования свидетельствуют о безопасности одновременного применения вакцин от гриппа и коронавируса.