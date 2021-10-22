Москва, 22 октября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Когдасовременные российские руководителиговорят о ценностях, они почему-тозашорены рамками конца XIX — начала XX века, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Философ Иван Ильин

Как сообщалось ранее, Путин в ходе своего выступления на заседании Валдайского клуба, отвечая на вопрос, «кто из российских мыслителей, ученых, антропологов, писателей Вам самый близкий», упомянул Ивана Ильина, Николая Бердяева, а также (косвенно) Льва Гумилёва.

« Ответ Владимира Путина на вопрос о «российских ценностях» получился, на мой взгляд, поверхностным: Ильин, Бердяев и «другие наши мыслители». Сколько Ильин и Бердяев составляют от русской мысли? Наберётся ли 1 процент? Гумилёв ещё был упомянут… Он хотя бы вместе со своей страной и своим народом прошёл через вершину XX века. А вот Ильин и Бердяев оказались на обочине великой эпохи в жизни нашей страны. Ильин к тому же симпатизировал фашизму, и этого забывать нельзя, ведь он сохранил эти симпатии и после 1945 года… Почему современные российские руководители так зашорены рамками конца XIX — начала XX века?..

Если говорить об упомянутом Владимиром Путиным в его ответе о ценностях «движущем механизме развития» нашей страны (слово «механизм» тут, правда, несколько резануло слух), то его заложили, из наиболее выдающихся, Сергий Радонежский и Александр Пушкин. Замечательно и на века принципы развития русского культурно-исторического типа определил Николай Данилевский. Владимир Ленин сказал важное слово о равенстве и справедливости для народного большинства.

Если же вести речь о «воле к развитию», то здесь главное слово сказали Иван Грозный, Пётр Первый, Иосиф Сталин.

Примечательно, что ответ президента на вопрос о ценностях соседствовал с вопросом об исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этой связи стоит напомнить, что люди, отстоявшие страну и победившие в 1941 — 1945 годах, восстановившие её и запустившие человека в космос, Ильина и Бердяева не читали. Их воспитали другие мыслители, другие идеи.