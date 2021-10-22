Тобольск, Тюменская область, 22 октября, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В тобольском Иоанно Введенском женском монастыре, расположенном в Тюменской области, 17-летняя девушка покончила с собой. Об этом сообщают в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

(сс) Óðinn Тобольск

По предварительным данным, трагедия произошла 21 октября. Девушка приехала в монастырь из Курганской области на обучение в православной гимназии.

Факт суицида Znak.com подтвердил пресс-секретарь Тобольской митрополии Григорий Мансуров. По его словам, у погибшей были проблемы в личной жизни. На данный момент проводится доследственная проверка обстоятельств трагедии.