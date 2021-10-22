Иерусалим, 22 октября 2021, 20:09 — REGNUM Великолепно прошла встреча в Сочи израильского премьер-министра Нафтали Беннета с президентом РФ Владимиром Путиным, написал глава правительства Израиля в Facebook.
Оценивая свою первую встречу с российским президентом, Беннет заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Беннетом 22 октября в Сочи президент России отметил, что с начала года очень вырос товарооборот между Россией и Израилем и что сотрудничество будет развиваться в сфере «высокотехнологичных отраслей экономики».
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