Иерусалим, , 20:09 — REGNUM Великолепно прошла встреча в Сочи израильского премьер-министра Нафтали Беннета с президентом РФ Владимиром Путиным, написал глава правительства Израиля в Facebook.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Kobi Gideon. Government Press Office (Israel)

Оценивая свою первую встречу с российским президентом, Беннет заявил:

«Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов и была особенно глубокой и содержательной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Беннетом 22 октября в Сочи президент России отметил, что с начала года очень вырос товарооборот между Россией и Израилем и что сотрудничество будет развиваться в сфере «высокотехнологичных отраслей экономики».

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