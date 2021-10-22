Премьер-министр Израиля остался доволен встречей с Путиным
Иерусалим, 22 октября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Великолепно прошла встреча в Сочи израильского премьер-министра Нафтали Беннета с президентом РФ Владимиром Путиным, написал глава правительства Израиля в Facebook.
Kobi Gideon. Government Press Office (Israel)
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Оценивая свою первую встречу с российским президентом, Беннет заявил:
«Беседа была очень долгой, длилась более пяти часов и была особенно глубокой и содержательной».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Беннетом 22 октября в Сочи президент России отметил, что с начала года очень вырос товарооборот между Россией и Израилем и что сотрудничество будет развиваться в сфере «высокотехнологичных отраслей экономики».