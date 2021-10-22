Москва, , 20:00 — REGNUM Нурсултан Назарбаев на самом деле вовсе не просит ни у кого прощения, а демонстрирует свою власть и контроль. Об этом 22 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Банкнота с портретом президента Назарбаева Национальный банк Республики Казахстан

Напомним, что, по сообщению казахстанских СМИ, Назарбаев в посвящённом ему документальном фильме попросил прощения у народа Казахстана.

«Это просто фигура речи и монтаж, чтобы подогреть зрительский интерес к вышедшему документальному фильму о Назарбаеве «Штрихи к портрету. Откровение», — заявил эксперт.

«На самом деле никаких особых откровений в этом интервью не прозвучало. Да и цели такой явно и не ставилось», — отметил Намовир.

«Просто первый президент Казахстана напоминает о себе в медийном поле и демонстрирует, что он по-прежнему в форме и держит ситуацию под контролем», — заключил эксперт.