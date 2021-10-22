22 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:03 — REGNUM Генеральные прокуроры Миссури и Техаса Эрик Шмитт и Кен Пакстон подали общий иск против администрации пезидента США Джо Байдена касательно мер безопасности на границе. Они пытаются заставить Белый дом возобновить строительство стены на южной границе штатов.

Стена Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Администрация Байдена остановила строительство, которое начал экс-президент Дональд Трамп, а также ряд других распоряжений экс-главы Белого дома по миграционной политике Соединенных Штатов.

«Администрация Байдена отказывается бороться с усугубляющимся миграционным кризисом, позволяя картелям и контрабандистам пользоваться нашей пористой границей. Без стены нелегалам легко пересекать нашу южную границу и проникать внутрь страны. Пограничная стена должна быть построена, средства на продолжение строительства были выделены, но администрация Байдена отказывается это делать», —говорится в заявлении.

Ранее Конгресс специально выделил более $1,3 млрд на «строительство барьерной системы вдоль юго-западной границы». Закон об бюджете на 2021 год предусматривает выделение такой же суммы средств, сказал прокурор штата Миссури. Таким образом, почти $3 млрд, выделенные Конгрессом на строительство стены, были перенаправлены администрацией Байдена.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Стены работают. Они защищают от опасных преступников или нелегальных иммигрантов. Постройте стену», — призывает phaedrus2112.

«Соединенные Штаты имеют самую большую армию в мире и не могут даже защитить свои границы от маленьких беременных женщин, желающих приехать, чтобы оставить своих детей в США», — пишет czechster695.

«Я буду платить налоги штата, чтобы помочь Техасу построить стену», — отмечает PatriotRider.

«Позорное расточительство денег», — злится kaiser975.

«НЕВЕРОЯТНО. Каждый штат должен поддержать этот иск», — поддерживает 4god&country.

«Постройте стену, нам больше не нужна иммиграция, и нам точно не нужны нелегалы, пересекающие наши границы. Было время, когда Соединенные Штаты нуждались в иммиграции, чтобы развиваться как нация, но теперь это не так. Конечно, нам придется подождать, пока администрация Байдена не уйдет с поста. У нас еще никогда не было более антиамериканской администрации», — указывает linabe.

Пограничная стена США с Мексикой. Фреска под названием «Пасео Гудидад» (Парад человечества). На ней изображены трудности, с которыми сталкиваются мигранты по пути в США (сс) Jonathan McIntosh

«Люди, погуглите, сколько стран установили стены, чтобы не пускать нелегальных иностранцев, и вы будете потрясены», — пишет JeanneML.

«Трамп построил стену, чтобы защитить Америку… а старина Джо просто оставил ворота открытыми. Печально!» — восклицает 0leDawg.

«Пожалуйста, подайте в суд на администрацию Байдена. Они убивают нас, позволяя нелегалам въезжать в нашу страну!» — соглашается kerikson.

«Тем временем нам нужно открыть центры для иммигрантов на Манхэттене, в Хэмптоне, Вермонте (где у Байдена есть дома), в парке в Сан-Франциско, где любит бывать Пелоси, и перед Белым домом. Затем сообщите нелегалам номера офисов КАЖДОГО демократа и скажите нелегалам, что именно туда им нужно идти за едой и прочим», — комментирует nwmalamo.

«Байден, безусловно, худший президент за всю историю мира. Его поддерживают только его администрация и невежественные сторонники», — отмечает ragingconservative0461.

«Физический барьер, также известный как забор или стена, построенный вдоль границы, является частью системы национальной обороны от иностранных захватчиков. Байден, нарушая контракт, берет деньги, выделенные на оборону, и перераспределяет их на свои программы, не связанные с обороной. Это фактически преступно на нескольких уровнях», — подчеркивает INQUIRINGMIND.

«Строительство стены было бы подобно тому, как фермер закрывает ворота после того, как все цыплята улетели из курятника. Сначала нужно вернуть нелегалов в их собственную страну, а потом строить стену», — считает czechster695.

«Нужно построить стену, чтобы сократить дальнейшее число нелегалов. А тех, кто уже в США, можно репатриировать», — отвечает 2021freedom.

Напомним, что сенатор Техаса Тед Круз представил законопроект об «остановке всплеска небезопасных лагерей на Рио-Гранде» (SURGE), который подразумевает перенос центров для нелегальных иммигрантов туда, где «демократическая элита устраивает свои коктейльные вечеринки». Круз обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в том, что они «добровольно сдали южную границу Соединенных Штатов опасным преступным картелям», не подумав «о пограничных общинах Южного Техаса, таких как МакАллен и Дель Рио», которые испытывают на себе основную тяжесть пограничного кризиса.

Ранее служба таможенного и пограничного контроля США обнаружила 185 тыс. незаконно проникших в США мигрантов за первые пять месяцев 2021 года. Для сравнения, за весь 2020 финансовый год было зарегистрировано 69 тыс. нелегалов.