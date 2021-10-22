София, 22 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Европейский союз не намерен оказывать официальной Софии дополнительную материальную помощь на преодоление масштабного энергетического кризиса в Болгарии, поскольку болгарская сторона не планирует закрывать местные теплоэлектростанции, работающие на угольном топливе. Об этом заявил болгарский президент Румен Радев, передает 22 октября БТВ.

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По словам главы болгарского государства, в настоящее время София не располагает достаточными средствами для того, чтобы по требованию Брюсселя отказаться от широкого использования ископаемых органических веществ.

«Когда мы говорим о стратегической автономии Болгарии — подразумеваем ядерную энергию и уголь, — отметил, в частности, он. — Пренебрегать ими нельзя». При этом на вопрос, как именно в ближайшее время София будет выстраивать свои взаимоотношения с Брюсселем в топливной сфере, Радев не ответил.

Напомним, накануне руководство ЕС призвало Болгарию прекратить работу сових основных ТЭС, мотивируя это необходимостью соблюдения экологических правил, действующих в Евросоюзе. Ранее София была вынуждена признать резкий рост тарифов на электроэнергию в Болгарии: в отдельных регионах страны цены на энергоносители выросли в десять раз.