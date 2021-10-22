Москва, , 19:56 — REGNUM Повышение цен в Казахстане обусловлено рядом объективных причин, среди которых — масштабная коррупция. Об этом 22 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«СМИ не предписывалось скрывать факт повышения цен, в Агентстве по защите и развитию конкуренции лишь вынесли предостережения отдельным производителям хлеба, яиц и муки за публичные заявления о возможном росте стоимости товаров», — заявил эксперт.

«Цены на продовольствие (и не только) растут. На это есть целый ряд причин: здесь и дефицит, и удорожание ГСМ, и сговор производителей, и спекулятивные надбавки, и засилье перекупщиков, которые перепродают сырьё и товары так, что к конечному потребителю эти товары доходят с многократной наценкой», — пояснил Намовир.

«Ну и коррупционная составляющая, естественно. Даже президент Токаев был вынужден признать, что это системная проблема, которую, тем не менее, надо решать. Только вот в состоянии ли казахский госаппарат справиться с этой проблемой — большой вопрос», — заключил политолог.

Напомним, что на фоне повышения цен и возмущения населения премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел совещание по вопросам регулирования цен на основные товары. Ряд СМИ сообщил, что в Казахстане запретили обсуждать повышение цен.