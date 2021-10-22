Кыштым, Челябинская область, 22 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Бывшую замдиректора одного из детских домов Челябинской области осудили за хищение денег со счёта сироты. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

40.мвд.рф Кража денег

По данным следствия, банковская карта воспитанниц хранилась у неё. И с неё оказалась снято часть денег. Выяснилось, что женщина тратила их на свои нужды.

24 мая Кыштымский горсуд назначил ей год условного лишения свободы с полуторагодовалым испытательным сроком и прекратил уголовное дело в связи с примирением с потерпевшей. Однако облсуд изменил приговор, оставив назначенное условное наказание в силе.