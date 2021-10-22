Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области запретили отправлять в командировки за пределы региона сотрудников местных организаций, не имеющих сертификатов о вакцинации от коронавируса или иммунизации. Об этом сообщили в областном правительстве сегодня, 22 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Для рабочих поездок в другие регионы России теперь требуются документы, подтверждающие получение полного курса прививок в течение последнего года или же то, что работник переболел COVID-19 не более чем полгода назад.

Принимать командированных из других областей без аналогичных сертификатов нижегородским компаниям и предприятиям также запрещается.

ИА REGNUMнапоминает, что за последние сутки в Нижегородской области зафиксировали 737 новых случаев коронавируса. Также за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 40 смертей от COVID-19. Читайте также: В Нижегородской области вновь может случиться локдаун из-за коронавируса