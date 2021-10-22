Люксембург, 22 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Законодательная база для легализации марихуаны начали разрабатывать в Люксембурге, сообщает 22 октября Euractiv.com.

Nguyentampharma.com.vn Марихуана

Речь идёт о том, чтобы граждане могли на законных основаниях выращивать растения конопли для личного употребления. Комментируя готовящееся нововведение, сопредседатель партии «Зелёных» Мери Сехович сказал, что семена конопли будет разрешено покупать в магазинах Люксембурга, по интернету, а также выписывать из-за границы.

Власти Люксембурга не планируют разрешать употреблять наркотик в общественных местах, а также торговать готовым наркотиком. Что значит «для себя», определяется массой обнаруженного у человека наркотика: если он попался с тремя граммами или меньше, его обяжут заплатить небольшой штраф.