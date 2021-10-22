Москва, 22 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Более половины участвовавших в соцопросе граждан России уверены, что в ближайшей перспективе объединения их государства с Белоруссией не произойдёт. Об этом 22 октября по итогам опроса в 53 российских регионах сообщил «Фонд «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Полагают, что в ближайшие годы Россия и Белоруссия объединятся в одно государство, 14% опрошенных, уверены, что этого не произойдет, 56% респондентов. Если бы сегодня проводился референдум об объединении России и Белоруссии, 59% проголосовали бы за объединение (среди самых старших — 73%), 21% — против (среди молодых — 33%)», — сказано в публикации ФОМ по итогам опроса, проведённого 8−10 октября.

Социологи также выяснили, что 64% респондентов видят стремление российского руководства к сближению с Белоруссией. При этом 54% участников опроса заявили, что власти Белоруссии стремятся к сближению с Россией.

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