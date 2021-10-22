Тбилиси, 22 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Американское посольство в Тбилиси передало правоохранительным органам Грузии специальное криминалистическое оборудование, 22 октября сообщает police.ge.

Police.ge Криминалистическое оборудование

Экспертно-криминалистический департамент МВД Грузии получил в дар от посольства США специальное оборудование, предназначенное для борьбы с распространением наркотиков.

В церемонии передачи с американской стороны участвовали, кроме сотрудников посольства, представители Бюро по международным делам о наркотиках и правоохранительной деятельности Госдепартамента и Министерства юстиции США.

Переданное современное оборудование поможет укрепить возможности грузинской полиции и провести лабораторные исследования, соответствующие современным стандартам. В рамках многолетнего сотрудничества между МВД Грузии с правоохранительными органами США был реализован ряд успешных проектов, сообщает пресс-служба МВД Грузии.