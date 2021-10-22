Нижневартовск, Югра, 22 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту ранения ребёнка в Нижневартовской детской клинической окружной больнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Ребёнок

По предварительным данным, 22 октября 2021 года около 16:00 (14:00 мск), находясь в стационарном отделении десятилетний мальчик получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду, который сопровождал внука на период госпитализации.

По факту возбуждено уголовное дело пп. «б, з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).

Следователями рассматривается версия самострела в результате неосторожного обращения с оружием. Кроме того, выясняются обстоятельства нахождения в медицинском отделении оружия, законность его приобретения и ношения.