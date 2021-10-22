Минск, , 19:36 — REGNUM С очередной порцией ругательств и угроз в адрес недоброжелателей выступил 22 октября Александр Лукашенко на совещании с членами правительства Белоруссии. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас очень много вопросов, которые надо решать. И эти вопросы нам будут подкидывать с разных сторон. Я уже на это обращал внимание: мерзавцев, иначе не назовешь, у нас хватает, — сказал Лукашенко. — В основном, конечно, это 99,8% фейки. Но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг. Более того, с выездом на места».

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«Я, конечно, не хочу перечислять эти фейки, но КГК за ночь и утро проверил некоторые вещи. Ну просто диву даешься, когда все это читаешь. Ну это мерзавцы. У них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8% — вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется», — предупредил Лукашенко.