Минск, 22 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Проблемные вопросы инфляции, уборки урожая 2021 года и запасов на зиму обсуждены 22 октября на совещании правительства Белоруссии под председательством Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Наряду с принятием антиинфляционных мер должен быть наведен порядок там, где начинается экономика отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность. Те тенденции, которые я вижу в агрокомплексе, порой настораживают. Хотя государство подставило плечо по всем направлениям, где только требовалась эта поддержка и где ее просили», — сообщил Лукашенко.

Ранее на эту тему: «Пощады вы не ждите!»: Лукашенко хочет решить проблемы АПК угрозами?

Он потребовал активизировать уборку урожая, ожидая по итогам года свыше 9 млн т всех видов зерна, что меньше прошлогоднего урожая, но полностью обеспечит потребности постсоветской республики. Лукашенко также поинтересовался закладкой стабилизационных фондов, сказав: «Вот тут я вас, руководителей всех уровней, категорически предупреждаю: эти стабилизационные фонды мы с советских времен используем как резерв для сглаживания скачков цен и стабильного насыщения потребительского рынка в межсезонный период. То есть капуста, картофель, свекла, морковь и прочее — то, что мы закладываем в хранилища, — это для того, чтобы обеспечить наших людей в осенне-зимний период, пока не появится новый урожай. Сделайте так, чтобы этих продуктов хватило».

Читайте новости сюжета: Экономический кризис в Белоруссии