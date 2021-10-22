Минск, 22 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Повышение цен и доходы населения обсуждались 22 октября правительством Белоруссии на совещании под председательством Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы подходим к зимнему периоду, и, помимо противоэпидемических вопросов, стоит задача сдерживания роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень. Особенно это касается стоимости продуктов питания», — сообщил Лукашенко членам правительства Белоруссии. Накануне они повысили тарифы на электричество, моторное топливо и другие товары.

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Сообщив, что вопрос роста цен очень чувствительный для населения, Лукашенко сказал: «Вопрос вопросов. Есть кому этим заниматься. Занимайтесь. Чтобы не было потом каких-то неприятных разговоров на эту тему».

«Есть тема, и очень важная, и она правильная, которую поднимают люди, — соотношение роста цен и доходов населения. Людям все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эти пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«Если на трактор растет цена, то больше денег получает тракторный завод, трудовой коллектив. Но крестьянам, извините меня, до фонаря, что там лучше живет трудовой коллектив МТЗ. Они всегда жалуются, что растет цена на трактор. Или же на злобу дня — рост цен на продукты питания. Горожан не интересует, и они не радуются от того, что если цены на картофель или еще что-то выросли, то крестьяне получили хоть небольшой прибавок к своей заработной плате, а колхозы и совхозы, по-старому говоря, получили дополнительный заработок. Горожан это не интересует, и люди так не мыслят, — поведал Лукашенко. — Надо людям это объяснять».