София, 22 октября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В рамках масштабного проекта по популяризации вакцинирования болгар от COVID-19 министерство здравоохранения Болгарии объявило о проведении лотереи среди жителей страны, получивших соответствующую прививку. Об этом 22 октября сообщило «Болгарское телевидение».

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене». реж Роберт Саакянц. 1984. СССР Если хочешь быть богатым

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Согласно официальным данным, только за последние два дня в Софии, Бургасе и других городах страны обладателями смарт-часов стали 27 человек, прошедших полный курс вакцинации. Еще около 50 гражданам были вручены сертификаты на бесплатное посещение фитнес-центров, клубов и музеев.

«Мы будем развивать эту практику, и привлекать к борьбе с пандемией как можно большее число соотечественников», — заявил глава минздрава Болгарии Стойчо Кацаров. На вопрос, как будет изменяться призовой фонд в ближайшее время, министр не ответил.

Напомним, в Болгарии 21 октября вступили в силу жесткие ограничения, введенные в рамках противодействия COVID-19. Так, допуск в общественные места (поликлиники, кинотеатры и кафе) осуществляется только при наличии у человека «зеленого сертификата».