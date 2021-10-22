Москва, 22 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Рынок безналичных платежей в России постоянно растет. Так, в 2019 году ЦБ РФ говорил о том, что эта доля составила 66% по итогам года, в 2020 году она выросла до 70%, а уже в октябре 2021 года ЦБ РФ заявил, что доля безналичных платежей достигла 75%. По словам сооснователя и генерального директора компании CloudPayments, предоставляющей услуги интернет-эквайринга, Дмитрия Спиридонова, такому росту доли безналичных платежей в РФ, безусловно, способствовала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом он сегодня, 22 октября, заявил ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные и безналичные

«К примеру, по данным наших аналитиков, только за первый коронавирусный год (с марта 2020 года по февраль 2021 года), онлайн-продажи продуктов питания и сопутствующих товаров выросли на рекордные 255%. И каждое новое ограничение, каждый всплеск заболеваемости приводят к росту онлайн-продаж. Рестораны вводят QR-коды — растут продажи готовой еды с доставкой, система ОМС не справляется с наплывом заболевших, ростом числа желающих вакцинироваться и сдать ПЦР-тесты — люди обращаются в онлайне к платным медицинским услугам. И такой рост спроса в онлайне подталкивает бизнес предлагать удобные решения для онлайн-продаж: от онлайн-платежей до логистики и dark-store», — пояснил эксперт.

Он также отметил роль финтех-рынка в росте доли онлайн-платежей. По его словам, такой рост был бы невозможен без удобных технологичных решений в этой области.

«Мы ожидаем, что в 2022 году доля безналичных платежей в России достигнет, а возможно даже превысит 80% и продолжит расти. Этому, безусловно, будет способствовать дальнейший рост онлайн-платежей, рост оплат через СБП, а также введение цифрового рубля», — добавил Спиридонов.