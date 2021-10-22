Рынку безналичных платежей прогнозируют существенный рост в 2022 году
Москва, 22 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Рынок безналичных платежей в России постоянно растет. Так, в 2019 году ЦБ РФ говорил о том, что эта доля составила 66% по итогам года, в 2020 году она выросла до 70%, а уже в октябре 2021 года ЦБ РФ заявил, что доля безналичных платежей достигла 75%. По словам сооснователя и генерального директора компании CloudPayments, предоставляющей услуги интернет-эквайринга, Дмитрия Спиридонова, такому росту доли безналичных платежей в РФ, безусловно, способствовала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Об этом он сегодня, 22 октября, заявил ИА REGNUM.
«К примеру, по данным наших аналитиков, только за первый коронавирусный год (с марта 2020 года по февраль 2021 года), онлайн-продажи продуктов питания и сопутствующих товаров выросли на рекордные 255%. И каждое новое ограничение, каждый всплеск заболеваемости приводят к росту онлайн-продаж. Рестораны вводят QR-коды — растут продажи готовой еды с доставкой, система ОМС не справляется с наплывом заболевших, ростом числа желающих вакцинироваться и сдать ПЦР-тесты — люди обращаются в онлайне к платным медицинским услугам. И такой рост спроса в онлайне подталкивает бизнес предлагать удобные решения для онлайн-продаж: от онлайн-платежей до логистики и dark-store», — пояснил эксперт.
Он также отметил роль финтех-рынка в росте доли онлайн-платежей. По его словам, такой рост был бы невозможен без удобных технологичных решений в этой области.
«Мы ожидаем, что в 2022 году доля безналичных платежей в России достигнет, а возможно даже превысит 80% и продолжит расти. Этому, безусловно, будет способствовать дальнейший рост онлайн-платежей, рост оплат через СБП, а также введение цифрового рубля», — добавил Спиридонов.