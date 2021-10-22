София, 22 октября, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Сотрудники регионального управления таможенной службы Болгарии в районе КПП «Дунайский мост Видин — Калафат» на границе с Румынией задержали грузовой автомобиль, в кузове которого была обнаружена партия сильнодействующего наркотика общей массой 40,7 кг. Об этом 22 октября сообщила болгарская газета «Труд».

Пресс-служба Челябинской таможни

Согласно официальной информации, автомобиль с болгарскими регистрационными номерами был остановлен на КПП для стандартной проверки. В ходе инспекции выяснилось, что в коробках с моющими средствами, предназначавшихся для доставки в Нидерланды, находились 79 пакетов синтетического наркотика. Объяснить происхождение перевозимого товара водитель транспортного средства не смог.

В настоящее время эксперты выясняют имена и адреса отправителей и получателей указанного груза. Водитель машины арестован, ему грозит до пяти лет лишения свободы.