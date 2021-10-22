Кострома, 22 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Новым начальником управления МВД по Костромской области стал Александр Арапов.

Александр Арапов

Александр Арапов — уроженец Владимирской области, ему 45 лет. По окончании Владимирского юридического института Минюста России служил на разных должностях в органах внутренних дел с 1995 года. В том числе, был оперуполномоченным и начальником управления уголовного розыска по региону, заместителем руководителя регионального управления.

Его предшественником на посту главы костромских полицейских был Вадим Казьмин, ставший стал начальником экспертно-криминалистического центра МВД России в мае 2021 года.