Тбилиси, 22 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» и бывший министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко призвал Михаила Саакашвили прекратить голодовку ввиду её бессмысленности, сообщает 22 октября грузинский телеканал «Имеди».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

По мнению Сергеенко, голодовка Саакашвили не окажет никакого влияния на второй тур выборов в местные органы власти и не прибавит голосов оппозиционным кандидатам. А если оппозиция хочет считать Саакашвили политическим заключённым, то она может обратиться для его защиты в Европейский суд по правам человека. Грузинский же суд уже вынес свои легитимные решения по делу Саакашвили, считает Сергеенко.

Напомним, что арестованый 1 октября грузинскими властями Михаил Саакашвили в тюрьме объявил голодовку.