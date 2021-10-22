Приштина, Сербия, 22 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 октября провел встречу с министром образования Турции Махмутом Озером.

Government of the Republic of Kosovo Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече также приняла участие министр образования, науки, технологий и инноваций Косово Арберие Нагавци и министр регионального развития Фикрим Дамка.

Стороны обсудили общие планы и предстоящее подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий, профессиональной подготовки преподавателей, высшего образования и по программам студенческого и преподавательского обмена.

Стороны подчеркнули необходимость обеспечения доступа к образованию для представителей маргинализированных групп населения и детей с ограниченными возможностями.