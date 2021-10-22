22 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы НАТО о том, что вступление Украины в альянс не угрожает России.

Светлана Рыбина, , 20:18 — REGNUM Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 22 октября в социальной сети Facebook.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«А ведь когда-то клялись и божились, что ни на сантиметр на Восток не продвинутся, если СССР развалится», — отмечает Timur N.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия слишком долго позволяла Североатлантическому альянсу приближаться к российским границам, теперь мы имеет дело с натуральной угрозой целостности нашего государства.

«Это очевидный результат многолетнего соглашательства России с Западом. Они охамели от того, что Российская Федерация всегда боялась жёстко отстаивать свои интересы. Под Харьковом разместят скоро ракеты, а МИД продолжит высказывать озабоченность», — предрекает Арсений Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что в случае вступления Украины в НАТО западным странам не стоит удивляться, что российские ядерные ракеты вдруг окажутся на Кубе.

«Ну, в таком случае, получается, что так же России никто не может помешать разместить ракеты на Кубе. Или тут пора вводить новые двойные стандарты, согласно котором нашей стране опять чего-то нельзя, а Западу можно всё?» — задаётся вопросом Юлиана С.

«Куба тоже! И, может быть, если понадобится, пригласит Россию, чтобы установить там ракеты, не просто так, на показ, как на выставке, а в форме, готовой для применения», — указывает Panayiotis S.

НАТО и Украина Gov.ua

Часть людей считает, что НАТО всеми силами пытается спровоцировать Российскую Федерацию на ответные агрессивные действия, но пока что наше руководство понимает необходимость не отвечать на провокации, промолчать.

«Провоцируют! Им нужна война, в начале которой Россию необходимо выставить виновной. Иначе их пипл не будет согласен идти на бойню», — поделился своим мнением Vladimir T.

Ряд пользователей указывает на то, что НАТО пока что только чешет языком, не в силах как-то повлиять на окрепшую обороноспособность Российской Федерации.

«Если это будет угрожать безопасности России, то наше руководство ещё как может, и все западные засланцы это очень хорошо знают, просто трусят в этом сознаться. А на словах они, конечно, очень смелые и чего-то там требуют от нас», — пишет Ольга Г.

«Марионетка Столтенберг не сможет помешать скорому развалу НАТО и как-то всерьёз повлиять на действия России, но его можно понять и простить, потому что зарплату отрабатывать надо», — считает Александр М.

Нашлись и те, кто убеждены, что если Столтенберг продолжит вести себя так же по-хамски с Россией, то очень скоро у нашего руководства попросту сдадут последние нервы, и тогда всему миру пора ждать большой беды.

«Столтенберг должен понимать, что он стоит у истоков уничтожения своей родины и всего мира в целом. Игры с огнём хорошим не кончаются!» — указывает Andrey M.

Напомним, 22 октября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе о том, что России не стоит опасаться вступления Украины в НАТО, это оборонительный союз. Кроме того, он добавил, что ни одна страна не имеет права вмешиваться в дела такого независимого и суверенного государства, как Украина.