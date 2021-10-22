Лондон, 22 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. 28-летний таранный форвард лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку выбыл на неопределенный из-за травмы, полученной 20 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22: «Я не знаю еще, когда он точно вернется. Все, что я сейчас скажу, будет лишь чистой спекуляцией», — цитирует главного тренера «Челси» Томаса Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Дмитрий Садовников Ромелу Лукаку

Также ранее сообщалось, что повреждение также получил еще один нападающий «Челси» Тимо Вернер.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в одиннадцати матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.