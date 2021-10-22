Минск, 22 октября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Угрозы срыва ряда инвестпроектов обсуждались 22 октября правительством Белоруссии на совещании под председательством Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Поступающая мне информация по реализации ряда инвестиционных проектов вызывает обеспокоенность. Мы не можем сорвать установленные сроки, потому что это значимые финансово-экономические потери. А сегодня как никогда на счету каждая копейка», — поведал Лукашенко.

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«Вместе с тем считаю, что ряд вопросов мог бы быть решен и без внимания главы государства, притом что у нас есть более насущные и даже неотложные проблемы. Речь прежде всего идет о продолжающейся борьбе с пандемией», — добавил руководитель постсоветской республики.