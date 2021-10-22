Курган, 22 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Кургане организована проверка по факту гибели женщины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

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Трагедия произошла днём 21 октября 2021 года в Кургане в одной из квартир пятиэтажки по ул. Карбышева, 44А. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружено тело женщины, проживавшей в квартире. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего пожара.