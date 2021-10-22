Осака, Япония, 22 октября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Помощь экстренных служб потребовалась нескольким десяткам посетителей парка развлечений в японском городе Осака из-за неожиданного отключения электроэнергии, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Kyodo News.

Unsplash Американские горки

В частности, 35 человек застряли на высотной колее аттракциона «Американские горки». С высоты 43 метров их пришлось выручать спасателям.

По словам оператора парка Universal Studios Japan, никто из застрявших посетителей не пострадал.

Кроме аттракционов парка, отключение электричества затронуло примерно 3200 домохозяйств.

Электроснабжение было полностью восстановлено спустя 20 минут, однако причины отключения до сих пор неизвестны.