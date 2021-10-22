22 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 20:18 — REGNUM Президент США Джо Байден дал обещание защитить Тайвань в случае китайского вторжения во время выступления 21 октября на телеканале CNN, где публика задавала президенту вопросы.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вы имеете в виду, что США будут защищать Тайвань, если Китай нападет?» — спросил ведущий Андерсон Купер из CNN, на что президент ответил: «Да, мы пообещали сделать это».

Молодой мужчина из штата Коннектикут указал на недавние испытания гиперзвуковой ракеты в Китае, задав президенту вопрос о том, готовы ли США противостоять азиатской державе.

«Не беспокойтесь о нашей силе», — сказал Байден и добавил, что остальной мир, в том числе Китай и Россия, «знает», что «армия США является самой мощной в мире».

Напомним, что государственный акт США «Закон об отношениях с Тайванем», установленный в целях поддержки Тайваня, не гарантирует, что США будут защищать островное государсвто в случае нападения Китая. Согласно закону, США «предоставят Тайваню оборонные предметы» в количестве, необходимом для того, чтобы «Тайвань мог поддерживать самодостаточный оборонный потенциал».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили смелое обещание президента под соответсвующей публикацией Townhall.com.

«Отличная идея, еще одна война против суверенной страны. Тайвань НЕ является страной, это провинция Китая», — указывает @PerrotVeroniqu7.

Президент США Джо Байден Kelly Kline

«Нет, Тайвань не является провинцией Китая. Тайвань уже де-факто независим, у них есть конституция, правительство, валюта и демократия, которую они хотят сохранить», — отвечает @Lang______.

«Любой может написать конституцию. Можно ли ее отстоять на поле боя — вот что делает конституцию действительной. Тайвань не победит в одиночку, а американский электорат в настоящее время не жаждет войны. Заручиться поддержкой может быть сложнее, чем вы думаете», — объясняет @johnnybelfast.

«Подождем, когда появится Белый дом и опровергнет все это», — отмечает @jackwu10.

«А у Джен Псаки только что случился инсульт. Не могу дождаться, чтобы услышать, как она завтра будет оправдываться», — соглашается @HonuEric.

«США: у нас самые мощные вооруженные силы в истории. Китай: вызов принят (инвестирует миллиарды в свои и так масштабные военные и оружейные исследования). Большинство экспертов предсказывают, что к концу десятилетия Китай станет ведущей сверхдержавой», — комментирует @johnnybelfast.

«Вопрос: что вы будете делать, чтобы не отстать от Китая в военной подготовке… Байден: «Да», — пишет @TomPawlik.

Солдаты НОАК Kremlin.ru

«Поскольку Джо — проверенный лжец, я бы не стал верить в то, что он говорит или делает», — отмечает tellusthetruth.

«Лекарства, анестезия, больничные принадлежности, необходимые для операций, 95% всего, что продается в Costco/Walmart, электрическое оборудование, мебель/постельное белье, спортивное оборудование и пластик и т. д. и т. п. ВСЕ ЭТО ПРОИЗВОДИТСЯ В КИТАЕ. Так что да, давайте начнем с ними мировую войну, блестяще», — возмущается lettuceprey.

«Это тот же парень, который сказал, что мы не уйдем из Афганистана, пока все американцы не будут эвакуированы. Если бы я консультировал руководство Тайваня, я бы призвал их разработать стратегию на тот случий, если США не станут их активно поддерживать. Важны действия, а не слова!!!» — восклицает owgins.

«На месте Тайваня я бы больше воновался о том, что Байден собирается «помочь», — указывает lefthandedbacon.

«Ой, то, что он говорит и делает, — это две противоположные вещи», — считает dc84.

«Самой большой ошибкой США было то, что китайские студенты изучали американскую науку и технологии. Китай использовал этих студентов для создания атомной бомбы в 1964 году. Теперь китайский режим безумно одержим исследованиями в области ядерного оружия. Китай попытается захватить Тайвань, пока Соединенные Штаты находятся в самом слабом положении», — считает maryah.

Тайбэй Chensiyuan

«Все, что нужно сделать Китаю, это прекратить весь экспорт в США и подождать некоторое время. После этого демократы с удовольствием пойдут навстречу и забудут про Тайвань. Извини, старый друг Тайвань, это бизнес», — комментирует Keep_it_Real444.

Напомним, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что попытки американской стороны втянуть Тайвань в войну не отвечают ничьим интересам, не выиграют от этого и Соединённые Штаты.

«США иногда предпринимают действия, из-за которых ситуация начинает развиваться в опасном направлении. США должны прекратить такую практику. Никто не заинтересован во ввязывании Тайваня в войну. Не думаю, что США получат что-то от этого», — сказал китайский дипломат.

Ранее, в начале октября 2020 года официальные лица в США выразили обеспокоенность «провокационной» военной активностью Китая возле Тайваня. Тогда представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат поддерживать«друзей и союзников, продвигать процветание, безопасность и ценности, а также углублять связи с демократическим Тайванем».