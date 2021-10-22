22 октября 2021 | Время чтения 1 мин

Анатолий Иванников, , 20:17 — REGNUM С данным мнением можно было бы согласиться по всем пунктам. Ликвидация российского военного присутствия оставит Приднестровье беззащитным перед давлением Кишинева, в том числе военным. Более того, реальность такова, что в отсутствие России военной операции для поглощения Приднестровья Кишиневу уже не понадобится.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

Теоретически Тирасполь мог бы организовать сопротивление вооруженной агрессии, и, скорее всего, на начальном этапе оно было бы вполне успешным. Однако надо понимать, что Приднестровье и обстановка вокруг него сегодня далеко не такие, какими они были в 1992 году.

Во-первых, людские и материальные ресурсы 30 лет назад были в полтора-два раза выше. А сейчас Приднестровье просто не сможет вести сколько-нибудь продолжительную войну.

Молдавские и тем более румынские военные — весьма посредственные бойцы. Даже в 1992 году среди наиболее отличившихся командиров со стороны Молдавии мы видим русские фамилии. Но в случае каких-либо затруднений в ходе гипотетической военной операции у Молдавии есть возможность запросить помощь Украины. Воевать на два фронта в условиях Приднестровья невозможно.

Памятник в Приднестровье (сс) Clay Gilliland

Во-вторых, в начале 90-х годов, да и позже у Приднестровья была идея — сохранить единство с Россией (в любой форме, хоть в виде восстановленного СССР, хоть Евразийского союза, хоть Российской империи). Без идеи единства с Россией приднестровская государственность нежизнеспособна.

То есть, если Россия отказывается от своего военного присутствия в регионе, значит, она сама отказывается от Приднестровья и Молдавии в пользу Румынии (в качестве самостоятельного субъекта международных отношений Молдавия без Приднестровья долго продержаться не сможет). У тех приднестровцев, которые могли бы сопротивляться, мотивов к сопротивлению не остается — они просто переедут в Россию.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

Мне представляется, что руководство Приднестровья достаточно адекватно оценивает состояние приднестровского общества и потенциал приднестровской экономики. В случае вывода российских военных официальный Тирасполь не станет напрасно жертвовать людскими жизнями, не будет озлоблять против себя власти Молдавии, а попытается найти более или менее приемлемые формы интеграции республики в её состав.

При отсутствии поддержки со стороны России военное сопротивление приднестровцев Молдавии полностью бесперспективно.