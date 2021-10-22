Приштина, 22 октября 2021, 18:58 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 22 октября сообщила о том, что двое представителей офиса связи России в Косово, Денис Венгерский и Алексей Кривошеев, были объявлены персонами нон-грата.
На своей странице в социальной сети Facebook Османи сообщила, что это решение было принято главой министерства иностранных дел и диаспоры Косово Доникой Герваллой-Шварц по ее требованию.
Ранее в Косово расценили как угрозу безопасности визит посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко к границе между Косово и Сербией. Алексей Кривошеев зимой этого года был объявлен персоной нон-грата в Албании.
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