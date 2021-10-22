Приштина, Сербия, 22 октября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 22 октября сообщила о том, что двое представителей офиса связи России в Косово, Денис Венгерский и Алексей Кривошеев, были объявлены персонами нон грата.

Assembly-kosova.org Вьоса Османи

На своей странице в социальной сети Facebook Османи сообщила, что это решение было принято главой министерства иностранных дел и диаспоры Косово Доникой Герваллой-Шварц по ее требованию.

«Институты Косово нацелены на борьбу со злокозненным влиянием Российской Федерации и ее сателлитов в регионе, поскольку они стремятся подорвать наши достижения и достижения США, НАТО и ЕС. Поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими партнерами, чтобы предотвратить превращение Косово и нашего региона в жертву дестабилизирующих амбиций Российской Федерации.

Османи Заверяю граждан страны, что институты Республики Косово не колеблясь будут действовать каждый раз, когда под угрозой будут оказываться безопасности и конституционный порядок страны».

Ранее в Косово расценили как угрозу безопасности визит посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко к границе между Косово и Сербией. Алексей Кривошеев зимой этого года был объявлен персоной нон грата в Албании.