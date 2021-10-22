Москва, 22 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Певица Ани Лорак представила новую песню под названием «Он». О выходе трека она сообщила в личном Instagram-аккаунте 22 октября.

Daniel Kruczynski Ани Лорак

https://www.instagram.com/tv/CVThPPal6qm/

Песня «Он» доступна для прослушивания на всех цифровых площадках, в том числе и на YouTube. Композицию за несколько часов послушали более 192 тыс. раз, благодаря чему она попала в русскоязычные топы видеохостинга.

Добавим, что трек «Он» войдёт в будущий альбом Лорак под названием «Я Жива». Премьера пластинки запланирована на ноябрь 2021 года.